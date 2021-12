Covid in Piemonte, 1.215 nuovi positivi e un morto. Tasso di positività al 2,5%

Dati Covid in linea con quelli dei giorni scorsi in Piemonte: oggi l'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 1.215 nuovi casi, con un tasso di positività del 2,5%, inferiore rispetto allo 2,7% di ieri. I tamponi diagnostici processati sono 48.798, di cui 41.175 antigenici, la quota di asintomatici tra i nuovi positivi è del 61,9%.

In leggero aumento il numero dei ricoverati: + 1 in terapia intensiva, dove il totale dei pazienti è ora 44, negli altri reparti +10, totale a 463. È stato registrato un nuovo decesso, +685 i guariti. Dall'inizio della pandemia in Piemonte si sono avuti 413.093 casi positivi, 11.910 decessi e 385.807 guariti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Dicembre 2021, 18:04

