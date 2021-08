Covid, il paziente zero di Wuhan potrebbe essere stata una persona che raccoglieva campioni per il laboratorio

Il primo paziente di Covid a Wuhan potrebbe essere stato infettato da un pipistrello durante delle ricerche di laboratorio. Il professor Peter Ben Embarek ha guidato un team di esperti inviati a Wuhan, in Cina, questa primavera dall'Organizzazione mondiale della sanità, per indagare sull'origine della malattia.

L'OMS in precedenza aveva affermato che era "improbabile" che il virus derivasse da un laboratorio, ma ha affermato che era "probabile" che la pandemia fosse iniziata quando un pipistrello ha infettato un essere umano. Il professor Embarek, parlando con i media danesi, ha suggerito che l'infezione potrebbe essere avvenuta raccogliendo, o anche lavorando a stretto contatto con, i pipistrelli durante il lavoro di ricerca a Wuhan.

Tra le ipotesi c'è quella di un dipendente di un laboratorio infettato sul campo mentre stava raccogliendo campioni in una grotta di pipistrelli. Dai vari rapporti si è scoperto che i pipistrelli a ferro di cavallo sono centrali nel lavoro di indagine scientifica sulla provenienza del COVID e che questi non si trovano all'aperto, e che l'unico contatto umano ravvicinato potrebbe essere proprio per dei ricercatori. Per ora però restano solo supposizioni, come riporta anche il Mirror.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 09:46

