Torna l'incubo Covid: «Obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina». Ecco dove

Torna l'incubo Covid e l'obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina: non siamo nel febbraio 2020, ma a fine dicembre 2023, e il nuovo allarme viene dal Giappone, dove i viaggiatori provenienti dallla Cina in arrivo nel Paese saranno obbligati a partire da venerdì fare un tampone, e i positivi dovranno sottoporsi ad una quarantena di 7 giorni.

Il Giappone non si fida dei numeri cinesi

La decisione del premier nipponico Fumio Kishida arriva in previsione di una accelerazione del flusso di turisti verso Tokyo, e per via dell'ambiguità di Pechino sul numero di contagi. Le autorità giapponesi stanno valutando di porre un limite al numero dei voli provenienti dalla Cina. «Ci sono timori sulla situazione reale in Cina, a causa delle discrepanze tra il numero dei contagi rilasciati dal governo e i dati forniti dal settore privato», ha detto Kishida.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 09:27

