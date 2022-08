Covid, sta arrivando una nuova ondata? Sebastiani (Cnr): «Risale l'incidenza in quasi tutte le province». I DATI

Si è arrestato il calo di contagi e risale anzi la curva della percentuale dei positivi al Covid: in quasi tutte le province italiane (95 su 107) si osserva infatti un aumento dell'incidenza, segnale che potrebbe avvicinarsi una nuova ondata della pandemia. A rilevare questi dati è l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Piconè, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). «L'analisi alle differenze settimanali mostra che la percentuale di positivi ai test molecolari a livello nazionale è in fase di crescita», osserva l'esperto.

«Al dettaglio più fine, quello provinciale, lo stesso tipo di analisi sull'incidenza di positivi totali rivela che ci sono 95 delle 107 province italiane dove siamo in una fase di crescita, che per 89 province è iniziale. Di queste 95 province, le sei restanti non sono in fase iniziale e l'incidenza negli ultimi sette giorni è aumentata di almeno il 50% rispetto ai sette giorni precedenti», aggiunge Sebastiani riferendosi alle province di Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Nuoro ed Enna. Sulle 107 province, inoltre, le rimanenti 12 in cui non si rileva una crescita sono «in fase di stasi o prossime ad essa».

Risale l'incidenza: i dati provincia per provincia

Ecco di seguito l'elenco delle 95 province coinvolte e l'incidenza negli ultimi sette giorni (numero di casi positivi per 100.000 abitanti): Oltre 700: Crotone (730), Catanzaro (700) Oltre 600: Vibo Valentia (620), Pescara (610) Oltre 500: Belluno (520), Teramo (510) Oltre 400: Rovigo (490), Reggio Calabria, Ascoli Piceno, Macerata e Udine (480), Vicenza e Chieti (470), Cosenza (460), Padova (450), L'Aquila, Avellino, Benevento e Lecce (440), Gorizia, Trieste e Verona (430), Venezia (420), Fermo (410), La Spezia, Treviso e Campobasso (400) Oltre 300: Trento, Terni, Ancona e Isernia (390), Potenza e Messina (380), Salerno e Frosinone (370), Pordenone (360), Mantova, Massa Carrara e Nuoro (340), Cagliari (330), Bolzano, Pesaro e Urbino, Cremona, Grosseto, Enna e Latina (310), Agrigento, Siracusa, Trapani e Caltanissetta (300) Oltre 200: Alessandria, Sassari, Lucca,Taranto e Brindisi (290), Matera, Sud Sardegna e Genova (280), Livorno (270), Caserta, Sondrio e Brescia (260), Modena, Ragusa e Rieti (250), Lodi (240), Aosta, Pavia, Pisa e Foggia (230), Bologna, Novara, Vercelli, Asti, Catania e Bari (220), Torino, Biella, Cuneo, Como e Palermo (210), Bergamo, Arezzo, Roma e Viterbo (200) Oltre 100: Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Monza e della Brianza, Siena (190), Pistoia e Napoli (180), Milano (170), Prato (160), Lecco e Firenze (150).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Agosto 2022, 19:19

