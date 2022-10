Covid negli over 65, la ricerca: ecco cosa succede al cervello dopo un anno

Il Covid-19 sugli over 65 potrebbe avere conseguenze importanti per quel che riguarda la demenza. A dirlo è una ricerca pubblicata sul Journal of Alzheimer’s Disease, che ha analizzato oltre 6 milioni di pazienti. Il team ha analizzato pazienti di età pari o superiore a 65 anni che hanno contratto il Covid.

Che cosa si è scoperto? Che questi avevano più probabilità di ammalarsi di Alzheimer a un anno dall’infezione. In particolare i soggetti più a rischio erano le donne che avevano almeno 85 anni. A questo risultato si è arrivati analizzando, come riporta Greenme.it, le cartelle cliniche elettroniche anonime di 6,2 milioni di adulti. Persone di età pari o superiore a 65 anni che abitano negli Stati Uniti e che hanno ricevuto cure mediche tra febbraio 2020 e maggio 2021. Importante precisare che si tratta di persone che non avevano una diagnosi precedente di Alzheimer.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 10:16

