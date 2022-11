Covid a Natale, gli infettivologi: «Meglio del 2020, ma piccole ondate». Tornano le mascherine?

Che Natale sarà quello del 2022, dopo che le ultime due feste natalizie sono state rovinate dalla pandemia di Covid? Secondo gli infettivologi, sarà un Natale migliore rispetto a quello del 2020 e quello del 2021, ma ci saranno ancora piccole ondate.

Gli infettivologi: «Meglio di Natale 2020»

A parlare all'Adnkronos Salute è Claudio Mastroianni, professore ordinario di Malattie infettive all'Università La Sapienza di Roma e presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali. Natale, quest'anno, «sarà sicuramente migliore di quello del 2020 perché oggi abbiamo tutte le armi per fronteggiare Covid-19, ma ci dobbiamo abituare a delle piccole ondate e recrudescenze, vista la grossa variabilità e l'altissimo grado di contagiosità che continua ad avere questo virus», le sue parole.

Anche per questo, secondo l'esperto, che ha parlato a margine del XXI Congresso nazionale Simit in corso a Roma, le mascherine «devono essere utilizzate nella maniera più appropriata e selezionata. Nelle Rsa e in ospedale vanno assolutamente raccomandate e devono essere mantenute - avverte Mastroianni - anche laddove c'è un'alta concentrazione di persone, soprattutto per proteggere i più fragili».

