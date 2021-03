Covid, in Italia il numero dei decessi calerà nel mese di giugno: «Da 400 a 50 al giorno»

A giugno potrebbero drasticamente diminuire i morti per Covid. Secondo l'Institute for health metrics and evaluation di Seattle, con l'arrivo dell'estate in Italia potrebbe diminuire il numero dei morti giornalieri per coronavirus e potrebbe passare dai 300-400 attuali a un massimo di 50 al giorno.

Lo studio, che si basa su una serie di fattori di analisi, spiega che la curva potrebbe diminuire già dalla metà di maggio per stabilizzarsi poi su numeri molto più bassi a giugno. La ricerca fa affidamento sulla diffusione delle vaccinazioni e sul continuo utilizzo delle misure di sicurezza e delle mascherine per limitare la diffusione del contagio. Gli esperti calcolano che alla fine di giugno potrebbero essere vaccinati circa 40 milioni di italiani, numero che si sommerebbe a un 10% della popolazione immune al virus perché già contagiata, anche senza saperlo.

Lo studio descrive vari scenari, ma anche nel caso dei più negativi il numero di morti per l'inizio dell'estate sembra essere destinato a calare. Preoccupa però il dato previsto per la fine di marzo, quando, secondo la ricerca, in Italia si potrebbe raggiungere un nuovo picco di decessi dovuto alla terza ondata di Covid.

Tutto è stato analizzato in una condizione ottimale. L'avvento delle varianti resistenti ai vaccini o una diffusione di queste ultime, ma anche un intoppo nella campagna vaccinale, di fatto, potrebbero cambiare le carte in tavola e ritardare il momento in cui il paese potrebbe tirare un respiro di sollievo.

