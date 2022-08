Covid, oltre 173mila vittime in Italia. Bollettino di sabato 6 agosto: 158 morti e 35.004 casi in più

Covid in Italia, il bollettino di sabato 6 agosto 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 35.004 su 229.180 tamponi (ieri erano stati 38.219 su 223.852 tamponi), per un tasso di positività del 15,2% (ieri era stato del 17%). I morti di oggi sono 158 (ieri erano stati 175).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 21.286.771 (+35.004) di cui 20.008.251 dimessi e guariti (+76.560) e 173.062 morti (+158). Gli attualmente positivi sono 1.105.458 (-41.721) di cui 1.096.099 in isolamento domiciliare (-41.332), 9.023 ricoverati con sintomi (-374) e 336 malati in terapia intensiva (-15 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 26 (ieri erano stati 24).

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Agosto 2022, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA