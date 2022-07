Bollettino Covid di giovedì 14 luglio: oltre 107mila contagi e 105 morti, le terapie intensive tornano stabili

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 14 luglio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 107.122 su 408.096 tamponi (ieri erano stati 110.168 su 410.435 tamponi), per un tasso di positività del 26,2% (ieri era stato del 26,8%). I morti di oggi sono 105 (ieri erano stati 106).

Covid, i due farmaci sconsigliati per curare la malattia: l'Oms fa dietrofront

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 19.887.543 (+107.122) di cui 18.294.517 dimessi e guariti (+76.992) e 169.601 morti (+105). Gli attualmente positivi sono 1.423.425 (+31.535) di cui 1.412.919 in isolamento domiciliare (+31.243), 10.115 ricoverati con sintomi (+289) e 391 malati in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 48 (ieri erano stati 59).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA