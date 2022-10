Bollettino Covid di giovedì 13 ottobre: quasi 46mila casi e 66 morti, ma i ricoverati tornano a calare

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 13 ottobre 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 45.705 su 238.253 tamponi (ieri erano stati 47.763 su 244.746 tamponi), per un tasso di positività del 19,1% (ieri era del 19,5%). I morti di oggi sono 66 (ieri erano stati 69).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 22.990.201 (+45.705) di cui 22.273.393 dimessi e guariti (+40.067) e 177.785 morti (+66). Gli attualmente positivi sono 539.023 (+5.572) di cui 532.429 in isolamento domiciliare (+5.690), 6.358 ricoverati con sintomi (-126) e 236 malati in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 37 (ieri erano stati 40).

