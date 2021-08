Covid in Italia, il bollettino di oggi martedì 24 agosto 2021: 6.076 nuovi casi e 60 morti in un giorno

Covid in Italia, il bollettino di oggi, martedì 24 agosto 2021: sono 6.076 i nuovi casi e 60 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Rispetto a ieri, aumentano i nuovi casi (+1.908) e i decessi (+16). Scende però il tasso di positività (oggi pari al 2,3%), per via dell'aumento dei test effettuati in tutta Italia rispetto al week-end (266.246 nelle ultime 24 ore). Sono 504 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 46. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.036, rispetto a ieri sono 108 in più.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.494.857, i morti 128.855. I dimessi e i guariti sono invece 4.230.677, con un incremento di 6.248 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 135.325 in diminuzione di 230 casi nelle ultime 24 ore.

