Bollettino Covid di mercoledì 8 giugno: 22.361 casi e 80 morti. Continua il calo di ricoveri e terapie intensive

Covid in Italia, il bollettino di mercoledì 8 giugno 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 22.361 su 188.024 tamponi (ieri erano stati 28.082 su 233.553 tamponi), per un tasso di positività dell'11,9%. I morti di oggi sono 80 (ieri erano stati 70). Stabili gli attualmente positivi che salgono di appena 18 unità.

Mascherine al chiuso, dal 15 giugno addio all'obbligo. Ma gli esperti si dividono ancora

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 17.566.061 (+22.361) di cui 16.769.897 dimessi e guariti (+22.827) e 167.169 morti (+80). Gli attualmente positivi sono 628.995 (+18) di cui 624.500 in isolamento domiciliare (+84), 4.296 ricoverati con sintomi (-46) e 199 malati in terapia intensiva (-20). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 18 (ieri erano stati 16).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Giugno 2022, 16:49

