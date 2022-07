Bollettino Covid di mercoledì 13 luglio: oltre 110mila contagiati e 106 morti. Positività al 26,8%

Covid in Italia, il bollettino di mercoledì 13 luglio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 110.168 su 410.435 tamponi (ieri erano stati 142.967 su 550.706 tamponi), per un tasso di positività del 26,8% (ieri era stato del 25,9%). I morti di oggi sono 106 (ieri erano stati 157).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 19.778.911 (+110.168) di cui 18.217.525 dimessi e guariti (+70.076) e 169.496 morti (+106). Gli attualmente positivi sono 1.391.890 (+41.409) di cui 1.381.676 in isolamento domiciliare (+41.294), 9.826 ricoverati con sintomi (+102) e 388 malati in terapia intensiva (+13 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 59 (ieri erano stati 58).

