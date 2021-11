Covid, un contagiato su quattro ha meno di 20 anni: è tra le fasce d'età meno coperte dal vaccino

Un contagiato su 4 ha meno di 20 anni. L'allarme arriva dall'ultimo report dell'Istituto Superiore della Sanità che ha registrato che «il 24% dei casi sono stati diagnosticati nella popolazione inferiore ai 20 anni». Dal 20 ottobre si osserva un aumento dell’incidenza nelle fasce di età 0-9 e 10-19 «che risulta compresa tra i 50 e i 100 casi per 100.000 abitanti per la seconda settimana consecutiva». Ciò è verosimilmente anche influenzato dalla maggiore attività di screening all’interno delle scuole che, dopo il ritorno della didattica in presenza, obbliga alunni e insegnanti a controlli regolari.

Il virus, dunque, si sta indirizzando verso quelle classi di età che meno risultano coperte dal vaccino. Una cosa inevitabile per gli esperti vista la fase endemica del Coronavirus. In attesa delle autorizzazioni all’uso dei preparati per la fascia tra i 5 e gli 11 anni (il giudizio dell’europea Ema è atteso a breve dopo il via libera per Pfizer da parte del'ente americano) occorre però accelerare sulle vaccinazioni in quella tra i 12 e i 19 anni dove si assiste ad una preoccupante frenata dettata dalla resistenza delle famiglie.





La tendenza della vaccinazione sui più piccoli, infatti, dopo un boom iniziale, si è arrestata dal 6 settembre scorso quando le scuole stavano per riaprire ed era auspicabile proseguire con quel ritmo. Quel giorno abbiamo toccato il record di somministrazione tra i 12 e i 19 anni (70.261) salvo poi scendere parallelamente al ridursi della platea da vaccinare che però resta ancora molto numerosa.





