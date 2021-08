Covid, Israele impone il Green pass anche ai bambini sopra i 3 anni

Israele ha deciso di estendere l'utilizzo del Green pass anche ai bambini dai 3 ai 12 anni. Il Governo di Israele ha annunciato che entrerà in vigore l'utilizzo del Green pass anche per i bambini sopra i tre anni di età che, finora, erano esclusi dall'uso della certificazione.

La misura entrerà in vigore dal 18 agosto e la decisione è stata adottata per evitare nuove chiusure legate alla diffusione della variante Delta del coronavirus. La certificazione si ottiene con il vaccino o con un tampone negativo, che dà il diritto alla certificazione verde per le 24 ore successive.

A partite dal 18 agosto entrerà anche in vigore il codice viola all'interno dei centri commerciali e delle aree commerciali. Il codice viola autorizza la presenza massima di una sola persona ogni sette metri quadrati.

In parallelo alle misure adottate, il Governo ha approvato uno stanziamento straordinario per gli ospedali per rafforzare subito le strutture. Naftali Bennet, premier israeliano, ha infatti dichiarato: «è in atto una corsa fra il diffondersi della pandemia, con la sua variante Delta, e la campagna di vaccinazione anti covid. Dobbiamo tenerci pronti ad affrontare una situazione in cui si verifichi un aumento simultaneo dei ricoveri negli ospedali».

«Dobbiamo guadagnare tempo - ha aggiunto - affinché la campagna di vaccinazione entri in azione». Dal 30 luglio è iniziata la somministrazione della terza dose del vaccino Pfizer a quegli anziani che avevano ricevuto la seconda dose oltre 5 mesi fa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 10:55

