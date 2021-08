Covid, gli Stati puntano su Tik Tok e Instagram per convincere i giovani a vaccinarsi: al via le campagne con gli influcer

Negli Stati in cui la vaccinazione sta raggiungendo un buon livello per l'immunità totale della popolazione, adesso si sta cercando il modo di convincere i più giovani a vaccinarsi contro il covid. Sono i più giovani, adesso, a preoccupare per un rallenamento nella campagna vaccinale che non deve esserci e gli Stati cercano strategemmi social per convincerli a farsi iniettare il siero anti covid.

Da un lato si cerca di far breccia nella diffidenza dei ragazzi con pizze scontate e corse in taxi gratutite, dall'altro le restrizioni ai locali e alle discoteche che potrebbero spingere molti a vacinarsi. Ma sicuramente, nel mezzo, c'è una massiccia campagna sui social network e tra i primi proprio quelli più amati dai giovani come Instagram e Tik Tok.

Negli Stati Uniti, ad esempio, la Casa Bianca ha ingaggiato la giovane cantante pop Olivia Rodrigo e una serie di star di Instagram, TikTok, YouTube affinché convincano i loro milioni di giovani fans a superare lo scetticismo.

Nel Regno Unito il governo di Boris Johnson sta valutando sconti sul cibo e al ristorante ma anche corse in taxi gratuite. Il progetto dovrebbe essere attuato con aziende come Uber e Bolt, Deliveroo e Pizza Pilgrims. Oltre alla carota c'è però anche il bastone, perché Johnson ha annunciato che a partire da fine settembre il pass vaccinale sarà obbligatorio per entrare in discoteche e altri luoghi normalmente affollati.

Il presidente francese Emmanuel Macron ci ha messo la faccia in prima persona. Si è personalmente lanciato in una campagna su Instagram e Tik Tok postando alcuni video e rispondendo ai messaggi degli utenti. «Avete più probabilità di avere problemi quando prendete l'auto che quando vi fate vaccinare», sottolinea in un filmato in cui indossa una semplice t-shirt, come la maggior parte dei giovani durante l'estate.

In un altro video l'inquilino dell'Eliseo cerca di rassicurare gli indecisi sottolineando che il vaccino è stato inventato in Francia, da Louis Pasteur, così come è francese la tecnologia a mRna, sulla quale sono stati sviluppati i vaccini Pfizer e Moderna.

