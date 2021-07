Covid, risale l'Rt da 0,63 a 0,66. Aumenta anche l'incidenza: «Variante Delta in forte crescita»

Covid in Italia, i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute vedono Rt e incidenza in lieve aumento rispetto ad una settimana fa. I dati saranno presentati oggi e sono ora all'esame della cabina di regia. Risale il valore dell'Rt nazionale a 0,66 rispetto allo 0,63 della scorsa settimana: quanto all'incidenza, risale a 11 ogni 100mila abitanti (venerdì scorso era 9).

La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia e oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali è necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale. Sono 6 le Regioni e due le province autonome classificate a rischio moderato e 13 a rischio basso. Quelle a rischio moderato sono: Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Sardegna e Sicilia con le due province di Trento e Bolzano. Nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 2%: i ricoverati passano da 240 (29/06/2021) a 187 (06/07/2021). L'occupazione in aree mediche scende ulteriormente (2%) e i ricoverati passano da 1.676 (29/06/2021) a 1.271 (06/07/2021).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 10:59

