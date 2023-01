Covid in gravidanza, pericolo emorragie (e danni al cervello) per i bimbi di mamme contagiate dal virus

Da una ricerca internazionale emergono risultati inquietanti sulle donne che in gravidanza contraggono il Covid: secondo uno studio infatti possono trasmettere la malattia ai feti che portano in grembo, provocando emorragie cerebrali e conseguenti danni al tessuto cerebrale in via di sviluppo.

Covid, danni cerebrali ai feti di donne incinte

Il team di ricerca internazionale che ha condotto lo studio, scrive oggi il Corriere della Sera, è guidato da scienziati del King's College di Londra in collaborazione con il Centro internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste e l'Università di Edimburgo. Gli scienziati tra il 2020 e il 2022 hanno analizzato 661 campioni di tessuto fetale e in 26 di questi hanno osservato emorragie cerebrali: in tutti i campioni era presente il virus.





