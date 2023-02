Covid uscito da laboratorio? La Cina risponde agli Usa: «Basta diffamazioni» Bassetti: «Così si fa male alla scienza»

L'origine del virus Sars-CoV-2 continua a provocare dibattito a livello internazionale. Dopo che ieri un report statunitense ha definito «molto probabile» che la pandemia di Covid sia avvenuta per colpa di una fuga da un laboratorio (presumibilmente di Wuhan), la Cina ha risposto invitando a «smettere di sollevare affermazioni su fughe di laboratorio, di diffamare la Cina e di politicizzare la questione della tracciabilità dell'origine» del Covid-19.

Covid uscito da laboratorio?

La novità viene da un rapporto del dipartimento dell'Energia Usa e riportato dal Wall Street Journal, secondo cui la pandemia è nata molto probabilmente da una fuga di laboratorio riaccendendo i riflettori su Wuhan: «Una perdita di laboratorio non è stata ritenuta possibile da autorevoli conclusioni scientifiche di esperti congiunti di Cina e Organizzazione mondiale della sanità», ha detto nel briefing quotidiano la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning.

Bassetti: «Così si fa male alla scienza»

«Dopo tre anni ritornare sulle origini del Sars-CoV-2 senza avere dati oggettivi, senza prove certe che tutti i casi siano legati agli studi che avvenivano in un laboratorio, è dare fiato ai complottisti e fare del male alla scienza. Mentre alimenta le tesi negazioniste di chi pensa che la pandemia sia frutto di una organizzazione che l'ha pianificato. Io credo invece che Covid sia arrivato con un salto di specie perché è una zoonosi. Poi che ci stessero lavorando anche in laboratorio e che possa essere stato potenzialmente uno dei focolai partiti ci può stare», afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti.



Il direttore della Clinica Malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova commenta così le polemiche su un report Usa che rilancia l'ipotesi di fuga del Sars-CoV-2 da un laboratorio cinese. Teoria su cui la Casa Bianca ha precisato che non c'è una risposta definitiva. «Buttare tutte queste storie in un articolo di giornale e non su una rivista scientifica è sbagliato - rimarca Bassetti - Significa alimentare il complottismo che fa male anche ai vaccini anti-Covid e si riverbera anche sulle immunizzazioni in generale. Infatti vediamo un calo dei vaccinazioni per altre malattie».

