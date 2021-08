Covid, la svolta: il farmaco che cura il virus e anche le malattie sessualmente trasmissibili

Un farmaco efficace contro il Covid, sia come prevenzione che come cura, ma anche in grado di contrastare gran parte delle malattie sessualmente trasmissibili. È l'annuncio fatto, nel corso di una conferenza online della American Chemical Society, da un gruppo di ricercatori. Si attende ora l'ok alle prime sperimentazioni.

Come riporta il Mirror, il farmaco è già stato sperimentato sui topi e garantirebbe una protezione totale contro malattie come l'herpes. Secondo i ricercatori del'Università di Stanford (Stati Uniti), coordinati dalla dottoressa Annelise Barron, il farmaco potrebbe essere efficace anche contro i coronavirus, compreso il Sars-CoV-2, vari virus influenzali, batteri, funghi, cellule tumorali e parassiti.

Il segreto di questo farmaco sono i peptoidi, un composto chimico facile ed economico da produrre, che hanno una funzione antimicrobiale. Secondo i ricercatori statunitensi, questa cura permette sia di rendere maggiormente immune l'organismo, sia di curare gli effetti della malattia e quindi potrebbe affiancarsi ai vaccini che da soli, secondo i ricercatori, non basteranno a sconfiggere la pandemia.

«Lo si potrebbe somministrare per endovena, perché l'infezione da Covid colpisce tutto il corpo, ai passeggeri di un aereo prima del volo, specialmente nei lunghi tragitti» - spiega la dottoressa Barron - «Alcuni studi hanno confermato che i peptoidi sono stati i più potenti antivirali di sempre contro gli effetti della Mers e di vari coronavirus della Sars». L'obiettivo, a questo punto, è iniziare i trial clinici entro la fine dell'anno.

