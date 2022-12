Covid, casi in calo ma salgono i decessi. Il ministero: «Ok vaccino Omicron Moderna e Pfizer per i bambini»

Dopo l'addio al bollettino quotidiano su contagi e ricoveri da Covid, come ogni venerdì ecco il bollettino settimanale del Ministero della Salute, con i nuovi casi in lieve discesa. E intanto arriva una nuova circolare dello stesso ministero sui vaccini, con l'ok al vaccino Pfizer ai bambini tra i 6 mesi e i 4 anni e l'introduzione del nuovo vaccino Moderna contro le varianti Omicron.

Covid, il bollettino settimanale

Per quanto riguarda i dati, nuovi contagi ancora in discesa in una settimana con -2,8% (rispetto al calo dello 0,7% della settimana scorsa) mentre i decessi fanno registrare +8% (era +9,5%). Nella settimana 2-8 dicembre, rileva il ministero, si registrano 221.154 nuovi casi positivi contro i 227.440 della settimana precedente e 686 (635 dato precedente); 1.256.722 tamponi con una variazione di -5,2% rispetto alla settimana precedente (1.324.969); tasso di positività di 17,6% con una variazione di 0,4% rispetto alla settimana precedente (17,2%). Da inizio pandemia all'8 dicembre 2022 il totale dei casi di Covid-19 è pari a 24.709.404, i deceduti hanno raggiunto la cifra di 182.419 ed i dimessi/guariti sono in totale 24.003.910. Gli attuali positivi sono 523.075 (3.070 in più).

Ok vaccino a bambini under 5

Arriva la circolare del ministero della Salute che estende l'utilizzo del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech anche ai bambini di 6 mesi-4 anni. In questa fascia d'età il vaccino viene raccomandato per i piccoli «che presentino condizioni di fragilità, tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da Sars-Cov-2», e nello specifico viene elencata una serie di patologie o condizioni che determinano questa fragilità. Ma il documento firmato dal direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza aggiunge anche che, «tenuto conto dell'indicazione di utilizzo autorizzata» dalle agenzie del farmaco europea e italiana «Ema e Aifa, tale vaccino potrà essere reso disponibile anche per la vaccinazione dei bambini, nella fascia di età 6 mesi-4 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale».

Disponibile vaccino Moderna contro Omicron

«A seguito dell'autorizzazione da parte di Ema e Aifa», le agenzie europea e italiana del farmaco, «nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 è ora disponibile anche la formulazione bivalente original/Omicron BA.4-5 del vaccino Spikevax*» di Moderna. Ad annunciarlo è una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza, che contiene l'aggiornamento delle formulazioni bivalenti dei vaccini a mRna disponibili nel nostro Paese. «Tenuto conto del parere della Cts», Commissione tecnico scientifica «di Aifa, si estendono anche a tale formulazione - si legge nella circolare - le raccomandazioni già in essere sull'utilizzo delle formulazioni bivalenti dei vaccini a mRna» già disponibili, cioè le versioni «original/Omicron BA.1 di Spikevax» e di «Comirnaty*» di Pfizer/BioNTech, e la versione «original/BA.4-5 di Comirnaty».

