Covid, «aumentano i casi nei bambini in età scolare»: il report dell'Iss

Covid, «sono in aumento i casi nei bambini in età scolare»: è l'Iss a fotografare l'andamento della pandemia nel suo report, che evidenzia che sono in aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (17,5% rispetto a 14,9%).

Covid, più casi nei bambini in età scolare

Nell'ultima settimana, il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 41% nella fascia d'età 5-11 anni, il 42% nella fascia 12-19 anni. Lo indica il report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento del Covid in Italia.

Dall'inizio dell'epidemia sono stati diagnosticati e riportati 4.604.495 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 23.426 ospedalizzati, 523 ricoverati in terapia intensiva e 73 deceduti.

