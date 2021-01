Coronavirus, possibile nuova variante tedesca: ecco cosa sanno gli esperti

Una nuova variante del coronavirus è stata scoperta dagli scienziati. Durante una conferenza stampa il vicedirettore di una clinica di Garmisch Partenkirchen, in Baviera, ha annunciato che 35 dei 73 pazienti positivi al covid sono stati infettati da una nuova variante.

Variante tedesca: I casi

Secondo le prime analisi potrebbe esserci una nuova “variante tedesca” del coronavirus SARS-CoV-2 e a scoprirla sono stati gli scienziati dell'Ospedale Charitè di Berlino, che hanno analizzato i campioni biologici di pazienti e operatori sanitari ricevuti da una clinica a Garmisch Partenkirchen, un comune della Baviera. La nascita di un focolaio aveva insospettito gli esperti e ora sembrerebbe arrivata la conferma di una variante.

Variante tedesca: lo studio

Ad annunciare la scoperta di questa variante durante una conferenza stampa il professor Clemens Stockklausner, vicedirettore della clinica e primario presso il reparto di Pediatria e Medicina giovanile. Dallo studio ci sarebbe una variazione nella proteina Spike, identificata con il Covid, che mostrerebbe una differenza non solo rispetto al virus ormai noto ma anche rispetto alle 3 varianti fino ad ora riconosciute.

Covid, variante tedesca: I dubbi

Per ora non è ancora chiaro di cosa si tratti, se sia a tutti gli effetti una variante, se e quanto sia contagiosa, se possa causare una malattia più severa e se sia resistente o meno al vaccino. Al momento è noto che solo uno dei 35 pazienti contagiati dalla nuova variante è ricoverato in terapia intensiva.

