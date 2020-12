Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 29 dicembre: i dati alle 17. In Veneto quasi 200 morti, ma c'è un motivo

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi martedì 29 dicembre del Ministero della Salute: i dati alle 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre i dati degli ultimi giorni vedono un calo dei contagi ma con una percentuale preoccupante di tamponi positivi (e con il fisiologico calo di tamponi dovuto alle feste natalizie), i singoli bollettini regionali vedono numeri stabili. Ricordiamo che ieri i nuovi positivi erano stati 8.585 ma con meno di 70mila tamponi.

Il Veneto, la regione più colpita in Italia ormai da qualche settimana, vede oggi 2.655 nuovi casi e 191 morti: ma il numero così alto di decessi è dovuto all'accumulo di diversi giorni, come ha spiegato l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin. Sono invece 749 i nuovi positivi in Puglia (con 34 morti) mentre più bassi sono i dati in Toscana, dove il bollettino indica 271 casi e 15 morti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Dicembre 2020, 16:17

