Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 26 gennaio: i dati alle 17. Il Veneto sfiora ancora i 100 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 26 gennaio del Ministero della Salute: i dati dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno in cui il governo Conte bis volge al capolinea, e il premier ha rassegnato le dimissioni al Quirinale da Mattarella, c'è attesa per i dati sui contagi dopo il calo degli ultimi giorni.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati, con il Veneto che dopo il dato di ieri di poco più di 500 casi (il più basso da ottobre) registra oggi 746 nuovi positivi ma ben 93 morti. In Toscana i decessi sono invece 9, con 346 nuovi casi di Covid-19, in Basilicata 60 casi e 4 morti, in Puglia 995 casi e 30 decessi.

