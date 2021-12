Brusaferro (Iss): «Ci attendiamo crescita dei ricoveri e delle terapie intensive nelle prossime settimane»

Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, in un video di commento ai dati del monitoraggio settimanale fa il punto della situazione sulla Pandemia in Italia. «Di settimana in settimana la circolazione del virus nel nostro Paese e nei paesi europei è sempre più intensa. Nelle ultime settimane, in Italia la curva si è incrementata con la crescita dei nuovi casi sostanzialmente quasi in tutte le Regioni. Il numero di nuovi casi ha raggiunto i 753 per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni, in netta crescita, e l'Rt si mantiene sopra l'1, indicatori - rileva - che ci segnalano come il numero dei nuovi casi e delle ospedalizzazioni è ancora in crescita»

Le fasce d'età più giovani sono caratterizzate da una «maggiore circolazione del virus e nella fascia 20-29 anni la circolazione è aumentata in modo più significativo, ma tutte le fasce sotto i 40 anno sono caratterizzata da una crescita. Le curve si confermano in netta crescita sia negli under12 sia negli under20». Così il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro in un video di commento ai dati del monitoraggio settimanale. «Il rischio di ospedalizzazioni per Covid nelle fasce più giovani è contenuto ma sempre presente e questo - ha detto - è un dato forte che ci ricorda l'importanza delle vaccinazioni anche nei più giovani».

L'INCIDENZA

L'incidenza dei casi di Covid-19 in Italia è «in netta crescita». L'indice di trasmissibilità Rt «si mantiene sopra la soglia di 1», a 1,22 quello calcolato sui sintomatici e 1,11 quello ospedaliero, proiettati in avanti di una settimana. «Sono indicatori che ci segnalano che il numero dei nuovi casi e delle ospedalizzazioni è ancora in crescita», ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Cts, nel video in cui illustra i dati del monitoraggio dell'epidemia di Covid-19. «Guardando alle mappe europee emerge come la circolazione» di Sars-CoV-2 «anche nel nostro Paese si faccia sempre più intensa», virando verso il rosso più scuro. «La curva italiana si è incrementata e mostra una crescita come in molti altri Paesi europei», ha continuato Brusaferro. Il quadro della Penisola «ci mostra come in quasi tutte le regioni ci sia una crescita del numero di nuovi casi».

PROBABILE AUMENTO OCCUPAZIONE POSTI LETTO

«Nelle ultime settimane, in virtù della circolazione della variante Omicron, si segnalano anche casi di reinfezione in persone che avevano già contratto l'infezione Covid e questo richiama l'importanza di completare i cicli vaccinali e le dosi booster». Così il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro in un video di commento ai dati del monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss. «C'è un incremento delle ospedalizzazioni: per le terapie intensive - ha spiegato - siamo al 12,9% di occupazione passando dai 1023 ricoverati la settimana scorsa ai 1226 questa settimana. Anche per le aree mediche c'è un trend di crescita, passando da 8722 ricoverati la settimana scorsa a 10.866 e superando il 17% di occupazione dei posti letto. C'è come proiezione la probabilità che nell'arco di 3-4 settimane le percentuali di posti letti vadano a occuparsi progressivamente». Brusaferro ha inoltre evidenziato come il numero di tamponi stia crescendo «in modo significativo e ormai quotidianamente si supera la soglia del milione di test effettuati».

«Stanno crescendo le terze dosi in tutte le fasce d'età e la fascia over80 ha raggiunto il 71%, così come sta crescendo al 6% la percentuale di bambini da 5 a 11 anni per i quali viene somministrata la prima dose dal 15 dicembre». Così il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro in un video di commento ai dati del monitoraggio settimanale. «Parecchi milioni di italiani tuttavia - ha rilevato - non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale e in questa situazione possono essere particolarmente a rischio». Quanto all'efficacia dei vaccini, Brusaferro ha ribadito che il booster «protegge in modo molto significativo dalla malattia grave rispetto a tutte le fasce d'età, mentre più limitata è la copertura rispetto all'infezione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Dicembre 2021, 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA