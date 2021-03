Astrazeneca, la sperimentazione Usa: «Il vaccino è sicuro, efficace al 100% nei casi gravi. Nessun rischio coaguli»

I risultati della tanto attesa sperimentazione negli Stati Uniti del vaccino Oxford- AstraZeneca Covid sono disponibili e confermano che il vaccino è sicuro e altamente efficace. Lo riporta la Bbc. Il vaccino è stato efficace al 79% nell'arresto della malattia da Covid sintomatica e al 100% nel prevenire che le persone si ammalassero gravemente. Non sono stati constatati problemi di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue. Alla sperimentazione hanno partecipato più di 32.000 volontari, principalmente in America, ma anche in Cile e Perù ed è stato evidenziato che «l'efficacia del vaccino è risultata coerente» nei vari gruppi di «etnia ed età» esaminati. In particolare, «nei partecipanti di età pari o superiore a 65 anni, l'efficacia è stata dell'80%».

Il responsabile della sperimentazione del vaccino dell'Università di Oxford, il professor Andrew Pollard, ha detto alla Bbc che «questi risultati sono una grande notizia in quanto mostrano la notevole efficacia del vaccino in una nuova popolazione e sono coerenti con i risultati degli studi condotti da Oxford».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA