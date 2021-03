AstraZeneca, il ministro della Salute britannico: «Il vaccino è sicuro, da noi la richiesta resta alta»

La sospensione temporanea del vaccino anti Covid di AstraZeneca in gran parte d'Europa non sembra avere grosse ripercussioni al di fuori dell'Ue. In Gran Bretagna, ad esempio, la vaccinazione di massa con il siero sviluppato dall'Università di Oxford procede a ritmi incessanti e anche il ministro della Salute, Matt Hancock, ha rassicurato tutti: «Il vaccino è sicuro e il numero delle prenotazioni da noi resta altissimo».

Come riporta anche l'Independent, la Gran Bretagna finora ha vaccinato quasi 25 milioni di cittadini, di cui oltre un milione e mezzo con entrambe le dosi. Il vaccino più utilizzato Oltremanica è proprio AstraZeneca che, come ribadito in conferenza stampa da Matt Hancock, «è sicuro. Continuiamo a monitorare tutti i suoi possibili effetti ma al momento non ci sono correlazioni evidenti tra la somministrazione ed eventuali casi di trombosi».

In attesa della pronuncia definitiva da parte dell'Ema, gran parte dei paesi Ue hanno sospeso la somministrazione di AstraZeneca. La Gran Bretagna, però, tira dritto e continua la sua vaccinazione di massa: solo due giorni fa si è registrato un record di somministrazioni giornaliere, più di 386mila in appena 24 ore. «Da noi la richiesta resta altissima, le prenotazioni sono molte e la campagna vaccinale procede a ritmi notevoli» - ha spiegato Matt Hancock - «C'è sempre stato un grande entusiasmo da parte dei cittadini pronti a vaccinarsi e lo stop di AstraZeneca nell'Unione Europea non ha influito sulla nostra vaccinazione di massa. L'unica cosa certa è che il vaccino di AstraZeneca, in Gran Bretagna, sta già salvando molte vite, quindi se venite chiamati, non esitate a presentarvi per la somministrazione».

