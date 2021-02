AstraZeneca choc: «Nessun vaccino venduto a privati. Se qualcuno li offre, sono contraffatti»

Nessun vaccino al settore privato, e se qualcuno ne parla, si tratta di dosi contraffatte. Lo afferma l'azienda farmaceutica AstraZeneca, che ha sviluppato il vaccino anti Covid con l'Università di Oxford, in una nota in cui avverte che «se qualcuno offre vaccini attraverso il settore privato, è probabile si tratti di vaccini contraffatti e come tali vanno segnalati alle autorità competenti».

«Il nostro obiettivo è mantenere i nostri impegni globali nei confronti dei governi e delle organizzazioni sanitarie internazionali, il più rapidamente possibile per contribuire a porre fine alla pandemia. Non vi è pertanto attualmente alcuna fornitura, vendita o distribuzione del vaccino al settore privato», afferma la casa farmaceutica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 12:36

