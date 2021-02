Anticorpi monoclonali, l'appello dell'Ordine dei Medici: «Aifa approvi sperimentazione contro il Covid»

Anticorpi monoclonali contro il Covid, l'appello dell'Ordine dei Medici all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa): «Si approvi al più presto la sperimentazione».

Il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, ha chiesto che venga avviato, in tempi brevi, l'iter per la somministrazione degli anticorpi monoclonali. «Sarebbe una boccata d'ossigeno per tutto il sistema. Avere a disposizione questa opzione terapeutica permetterebbe, in determinate condizioni, di ridurre le ospedalizzazioni e migliorare i risultati clinici» - ha spiegato il presidente della Fnomceo - «L'utilizzo degli anticorpi monoclonali ci permetterebbe anche di condurre a termine la campagna vaccinale in un tempo più flessibile».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 14:34

