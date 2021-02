L'Aifa dà il via libera a due anticorpi monoclonali per il trattamento contro il Covid

Via libera dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), secondo quanto apprende l'Ansa, a due anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19, con alcune condizioni e per una categoria limitata di pazienti, ovvero per una casistica limitata in fase precoce in pazienti ad alto rischio di evoluzione.

Gli anticorpi monoclonali sono indicati, secondo gli studi disponibili, in una fase precoce della malattia Covid-19 mentre nei pazienti più gravi hanno dimostrato di non essere efficaci. La stessa Aifa ha pubblicato il 22 gennaio scorso il bando per lo studio clinico sui monoclonali - che sarà comunque mantenuto al fine di avere una ricerca clinica indipendente che valuti i diversi anticorpi monoclonali disponibili - e l'Agenzia europea dei medicinali ne ha avviato l'esame con procedura accelerata. Lo stesso presidente Aifa Giorgio Palù li aveva già definiti dei «salvavita» sottolineando come «sulla loro efficacia ci sono fior di studi e nessuna controindicazione».

Questa mattina l'Ordine dei Medici aveva sollecitato l'Aifa a dare «il via libera alla sperimentazione degli anticorpi monoclonali» e di avviare «in tempi rapidi, l'iter per la somministrazione; sarebbe una boccata d'ossigeno per il sistema». Le parole del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici Fnomceo, Filippo Anelli. «Avere a disposizione anche questa opzione terapeutica, che, in determinate condizioni, permette - rileva - di ridurre le ospedalizzazioni e di migliorare i risultati clinici, può essere una strategia per condurre a termine la campagna vaccinale in un tempo più flessibile».

