A Roma San Giovanni: storie quotidiane di un quartiere millenario raccolte da Loredana Germani

Parte da San Giovanni la collana RomAntica, che racconta storie ambientate nei vari quartieri della Capitale. In quello che viene definito la periferia del centro o il centro della periferia, si intrecciano storie di fantasia e fatti realmente accaduti: Loredana Germani ha raccolto racconti di amori capaci di far sciogliere il cuore e di vicende che colpiscono il lettore come un pugno ben assestato.

C’è la San Giovanni di oggi e quella di ieri, tra luoghi iconici come la Basilica che dà il nome al quartiere e alla piazza, il cinema Maestoso, il Club Zanussi, piazza Tuscolo, la via Sannio di ieri e quella di oggi. Come spiega Sandro Bonvissuto nella postfazione al libro, «se Roma esibisce sempre la sua bellezza, San Giovanni è molto abile nella dissimulazione».

AA.VV. (a cura di Loredana Germani), A Roma San Giovanni, Edizioni della Sera, 134 p., 12 euro

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA