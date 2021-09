World Dream Day, la giornata dei sogni firmata da Sogni d'Oro: cinque buone pratiche quotidiane per trasformare i sogni in realtà

“I sogni son desideri. Di felicità.” recita una celebre melodia che sicuramente di sogni a occhi aperti ne ha ispirati diversi. Mai assunto fu più vero, e lo sa bene Ozioma Egwuonwu, trainer e coach ma soprattutto fondatrice del World Dream Day, per noi italiani la Giornata Mondiale dei Sogni, celebrata ogni anno, il 25 settembre. Stando a quanto dichiara il sito ufficiale dell’iniziativa, worlddreamday.org, la Giornata dei Sogni 2021 sarà “un momento per esplorare e attivare idee, obiettivi e sogni che ci aiuteranno ad andare avanti”. Il sogno di Sogni d’oro, non è un sogno onirico, è un obiettivo, un traguardo da raggiungere, un’ambizione o una passione che riguarda la sfera personale. I momenti di benessere con le tisane, gli infusi e le camomille diventano momenti utili per iniziare a trasformare il sogno in realtà.

Per questo Sognid’oro e Carlo Massarutto, Psicologo e coach, hanno messo a punto cinque buone pratiche quotidiane per realizzare i propri sogni, o almeno provarci!

1. Prima il piacere, poi il dovere: appena svegli è bene iniziare la giornata con un momento di coccola tutto nostro magari affidiamoci alla dolcezza di un infuso Sogni d’oro a base di frutta. È la carica di energia che fa la differenza!

2. Scrivere un diario: la scrittura è la forma di terapia più antica. Mettendo nero su bianco il tuo sogno, questo ti aiuterà a focalizzarti al meglio sui tuoi obiettivi.

3. Trasformare le lamentele in obiettivi da raggiungere: quando ci lamentiamo infanghiamo i sogni. Domandiamoci dunque “cosa sto nascondendo dietro le mie lamentele? Quale sogno vorrei realizzare?”

4. Selezionare gli alleati: chi ci supporta in questo sogno? Chi è un “socio”? Chi è un “competitor”?

5. Mettersi in gioco sempre: come dice un aforisma giapponese “la paura di non essere all’altezza mi fa fare un gradino in più ogni giorno”.

In una routine fatta di impegni, doveri e appuntamenti, questi piccoli tips ricordano quanto è importante concedersi del tempo per dare forma ai propri sogni. Ora non resta che iniziare a dare forma al futuro, con Sognid’oro anche il giorno è fatto per sognare. Seguendo queste piccole buone pratiche e scegliendo gli alleati giusti “…il sogno realtà diverrà”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Settembre 2021, 17:20

