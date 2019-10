Wanderlust 108, a Milano in 1700 per l'unico mindful triathlon al mondo

Il prossimo appuntamento sarà a Roma, nel parco centrale del Laghetto dell’Eur il 6 ottobre.

Per maggiori informazioni sulle tappe italiane di Wanderlust 108, gli ospiti, i nuovi talents, e gli sponsor è possibile tenersi aggiornati visitando: https://wanderlust.com/it/ita/108s

Si è conclusa la seconda tappa di, che si è svolta nella splendida cornice del. Il Triathlon, firmato da Wanderlust, leader globale dello yoga lifestyle, ha attirato circa 1700 partecipanti, accomunati da un’energia unica che ogni anno distingue la manifestazione. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti a Milano e siamo entusiasti di vedere l’energia che anno dopo anno si diffonde in maniera sempre più forte tra i partecipanti. L’obiettivo di Wanderlust 108 è guidare le persone “Trovare il proprio Nord”, cioè aiutare l’individuo nel proprio percorso verso il benessere personale e della società, raggiungendo una maggiore consapevolezza di sé stessi in maniera semplice e divertente. Tra meno di una settimana saremo a Roma e subito dopo progetteremo gli eventi e le novità Wanderlust per il 2020”. Afferma Simone Tomaello, co-founder di 2night SpA che organizza Wanderlust in Italia.La manifestazione, è giunta alla sua terza edizione in Italia, ma Wanderlust già da 10 anni porta il Mindful Triathlon nei più importanti parchi del Mondo. 5 km di corsa/camminata guidata dagli adidas runners: Silvia Fascians, Paolo Bellomo, Eleonora D’Elicio, Saverio Ricciuti, 90 minuti di yoga condotti da Denise Dellagiacoma e Jennifer Ursillo e una meditazione guidata da Linda Gastaldello. È iniziata così la giornata dei partecipanti alla tappa milanese. L’EMCEE che ha condotto e annunciato le attività della giornata è stato il giovane e brillante conduttore di RDS Filippo Ferraro. Nel pomeriggio invece gli Uncommons hanno incoraggiato i partecipanti a cimentarsi in varie attività collaterali: Antigravity Fitness, acro-yoga, hooping, meditazione, lezioni di yoga con i migliori insegnanti della città. Interessanti anche gli speech i cui temi sono stati principalmente incentrati sul miglioramento di sé attraverso uno stile di vita sano e sostenibile, la meditazione e la pratica dello yoga, ma non solo. Ospiti d’eccezione sono state Johanna Maggy e Martina Colombari.I partecipanti inoltre hanno avuto la possibilità di apprezzare musica, kula market con i prodotti dei venditori artigianali, cibo salutare al True North Cafè e molto altro. adidas, in qualità di main partner, ha organizzato attività coinvolgenti e immersive, portando i partecipanti a fare il pieno di sport e benessere. I capi della collezione co-brandizzata adidas x Wanderlust includono articoli prodotti con materiale “Parley Ocean Plastic™”, realizzati riciclando i rifiuti di plastica recuperati dagli oceani. Jeep è stata protagonista con la Jeep Lounge, area nella quale è stato possibile cimentarsi nell’originale disciplina del Surfset Yoga. In più, i partecipanti hanno avuto possibilità di vivere un’esperienza di guida all’insegna dei valori del brand, con test drive a bordo dell’intera gamma Jeep.