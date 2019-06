Meno sesso d'estate per i genitori, ma più litigi e stress: e le chiamano vacanze...

Organizzare le vacanze è per molti nostri connazionali una vera impresa, tanto che per il 12% è più faticoso di traslocare, divorziare, cambiare lavoro e intestarsi un mutuo.



18 giugno 2019 – Il caldo è ormai esploso, il clima in città è invivibile e la testa di tutti noi è ormai proiettata ad un unico obiettivo: le vacanze. Ma siamo sicuri che le vacanze siano per tutti un momento di pace e tranquillità?



Le scuole sono finite da qualche giorno e per i genitori di tutto il mondo suona il campanellino d’allarme di come intrattenere i bambini da giugno ad agosto. E la vita di coppia che fine fa durante l’estate?



Groupon ha condotto un sondaggio internazionale che ha indagato cosa succede alle coppie di genitori durante i mesi estivi. Cenette romantiche? Passeggiate mano nella mano in riva al mare? Dolci coccole tra le lenzuola fantasticando insieme su progetti futuri? Niente di tutto ciò!



Vita di coppia: dal paradiso all’inferno



Spesso si dice che le vacanze sono la prova del 9 per una coppia, ma le vacanze con figli forse lo sono ancora di più. Il 40% dei genitori italiani dichiara di non aver tempo di fare attività con il partner d’estate ed il 46% ammette di fare meno sesso durante le vacanze da quando ci sono i bambini. Le motivazioni? Più di 1 italiano su 2 imputa la causa al fatto che i bambini vanno a letto più tardi e quindi rimane meno tempo a disposizione per la coppia. La seconda ragione – con il 29% di voti - risiede nel fatto che durante le vacanze si è talmente stanchi per le attività quotidiane che alla fine della giornata non si è più nel mood giusto per una serata intima, soprattutto se nell’arco della giornata c’è stato spazio anche per una litigata.





L’amore non è bello se non è litigarello



Dal sondaggio è infatti emerso che 2 coppi2 su 5 litigano almeno 1 volta a settimana nel periodo estivo, ma c’è anche un 9% che litiga una volta al giorno per la gestione delle vacanze e delle attività quotidiane con cui impegnare i bambini, e un 8% che litiga più di una volta al giorno… trasformando la vacanza in una vera e propria guerra. E quali sono le conseguenze di questa guerra familiare? Il 17% non parla con il partner per diversi giorni, seguito dall’8% che si prende un periodo di pausa dopo le vacanze, e dal 7% che medita di divorziare (o addirittura divorzia) al rientro.



Che stress!



Sole, mare, relax? Non sempre! Il 37% degli italiani che va in vacanza con i figli dichiara di tornare dalle vacanze con un carico di stress maggiore rispetto a prima. I motivi di questo stress risiedono per il 43% degli utenti nel non sentirsi in ferie nemmeno se non stanno lavorando, ma anche dal fatto di non avere abbastanza tempo libero da passare in tranquillità con il proprio partner (40%) e dai litigi continui per le decisioni da prendere (29%).



Dal sondaggio emerge che per il 12% degli italiani organizzare le vacanze con i figli è più faticoso di: traslocare, divorziare, cambiare lavoro, intestarsi un mutuo.





E quando i bambini sono in vacanza e voi lavorate?



Le vacanze scolastiche sono dunque una grande fortuna per i bambini, ma una mezza catastrofe per i genitori. Tre lunghi mesi da riempire di attività per non far annoiare i figli.



E quando i figli sono in vacanza, come si comportano le coppie italiane? Il 37% dichiara di essere felice, pur essendo ancora al lavoro, perché almeno la sera riescono ad essere liberi di vivere la propria intimità. Al secondo posto, con il 26% di preferenze, le coppie a cui mancano talmente tanto i figli che sentono costantemente la loro presenza anche se non ci sono. Infine, con il 17% di preferenze, quelle che chiamano i figli tutti i giorni alla stessa e poi spengono il telefono per avere tempo/spazio per loro.



Ma finalmente poi la vacanza arriva per tutti.



Alla domanda quante coppie di genitori riescono a ritagliarsi dei momenti da soli senza figli, le risposte sono sorprendenti: quasi il 60% dei genitori dice di organizzare solo vacanze in famiglia perché è l’unico momento dell’anno in cui si può stare tutti insieme, seguito dal 22% che non va in vacanza senza i bambini, ma porta anche nonni/tate/parenti per avere un aiuto e ritagliarsi dei momenti per sè. Ma c’è anche un 20% dei genitori che parte per qualche giorno senza figli. Martedì 18 Giugno 2019, 13:31

