Uscire con le amiche fa bene alla salute e allunga la vita: ecco i benefici

LOLNEWS.IT - Se il fumo, la mancanza dio una vita sedentaria sono deleteri per il nostro benessere psico-fisico, sappiate che anche avere unapuò comportare qualche rischio per la nostra salute: la scienza, infatti, ci invita senza se e senza ma a uscire con le amiche perché allunga la vita. Ebbene, un gruppo di ricercatori dell’Università di Oxford hanno dimostrato che l’amicizia sia più efficace della morfina per sopportare il dolore perché stimola endorfine e siccome le donne hanno il primato della longevità, va da sé che avere accanto le amiche è di grandissimo aiuto. Foto@Kikapress/GettyImages