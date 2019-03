Ubriacarsi senza avere alcun malessere il giorno dopo: «Realtà in 5 anni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amanti della bottiglia, tenetevi pronti a rinunciare a mal di testa, malessere, disidratazione, nausea e stanchezza.: un sogno per molti amanti di vino e superalcolici. Che però potrebbe diventare presto, molto prima di quanto si possa pensare.Come nei telefilm futuristici, prepariamoci ad accogliere ilnelle nostre bottiglie e nei nostri cocktail: l'alcol sintetico infatti promette di concedere. E potrebbe arrivare presto nei nostri cocktail e nei nostri bar. Secondo quanto viene riportato dalinfatti il syntalcohol potrebbe diventare realtà entro. La ricerca è stata portata avanti da un team diretto dal professor: l'uomo era lo stesso che aveva perso il suo posto di lavoro come Adviser governativo quando affermò che l'alcol e le corse dei cavalli sarebbero state più pericolosi delle droghe. Nutt affermò che vino e cocktail sarebbero stati più dannosi dell'eroina o del crack, mentre i fantini avrebbero corso meno rischi se avessero invece fatto uso di ecstasy.Secondo il team di ricerca, la molecola sintetica permetterà di sbronzarsi senza però avere il "classico" post-sbornia: la ricerca del professor Nutt infatti mira a stimolare le parti del cervello che causano l'ebrezza, senza stimolare quelle che causano il malessere successivo. Ma, soprattutto, l'alcol sintetico non sarà dannoso per il fegato come quello "vero".