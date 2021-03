Therabody presenta Wave Duo e Wave Solo

Therabody, precedentemente noto come Theragun, ecosistema di contenuti, prodotti e servizi per il benessere leader nel settore della terapia percussiva, presenta due nuove soluzioni per migliorare il modo di muoversi: Wave Duo e Wave Solo. I nuovi devices, che andranno ad arricchire la gamma di prodotti acquistabili sul sito Therabody.com, sono adatti sia per gli amanti dello sport che vogliono il meglio per il proprio corpo, sia per coloro che desiderano coccolarsi e riattivare la circolazione dopo un’intera giornata passata seduti nella stessa posizione.

I dispositivi della gamma Wave Series, favoriscono infatti il riscaldamento e il recupero muscolare, aumentano il flusso sanguigno, ottimizzano la mobilità e allentano la tensione in qualsiasi momento. Wave Duo e Wave Solo sono caratterizzati da frequenze di vibrazione scelte appositamente per dare effetti terapeutici immediati e mirati, al fine di consentire a chi li utilizza di trarne grandi vantaggi.

I prodotti della famiglia Wave Series aumentano la circolazione attraverso le vibrazioni emesse: questo beneficio è una condizione importante che permette di allenarsi e muoversi in modo ottimale, andando anche a ridurre il rischio di infortuni. Il materiale usato è appositamente progettato per trasmettere efficacemente le vibrazioni, smorzare il suono e limitare movimenti sbagliati. Per questo, i due nuovi dispositivi sono ideali per ridurre in modo immediato ed efficace l’indolenzimento fisico e le tensioni muscolari. I prodotti Wave Series™ hanno un design asimmetrico in modo che la loro forma faciliti l’uso, la pressione sia misurata rispetto ai muscoli del corpo e sia adatta alle diverse fasce muscolari.

Tutti i prodotti della gamma Wave sono costruiti con gli stessi materiali delle testine dei devices Theragun, caratteristiche che li rende igienici e facili da pulire.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA