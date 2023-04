«Non strofinare gli occhi quando sei a lavoro»: l'allarme dell'esperta. Cosa si rischia

di Redazione web

Strofinarsi gli occhi con le mani è per molti un gesto automatico, quasi involontario. Al risveglio, per la stanchezza dopo ore al computer, in un attimo di relax. Eppure questo semplice movimento potrebbe causare gravi danni e - secondo gli esperti - è decisamente da evitare.

Strofinare gli occhi, perché è sbagliato

A lanciare l'allarme sulle pagine del Mirror è stata Nimmi Mistry, un ottico di Vision Direct, che ha spiegato come strofinarsi gli occhi esponga a una serie di problemi. In particolare, sarebbe da evitare lo sfregamento durante le ore di lavoro, in quanto potrebbe provocare graffi sulla cornea e infezioni. «Uno studio scientifico del 2018 - ha spiegato - ha dimostrato che Staphylococcus aureus e Streptococcus sono presenti sulle superfici delle tastiere dei computer e dei telefoni cellulari, entrambi possono essere trasferiti all'occhio semplicemente attraverso il tatto e causare potenziali infezioni oculari come la congiuntivite batterica. Sfregandosi gli occhi, soprattutto alla scrivania, è possibile trasferire i batteri dalla superficie della tastiera o del telefono agli occhi, aumentando il rischio di infezione». Nimmi ha continuato dicendo: «Strofinarsi gli occhi in modo aggressivo può causare graffi sulla cornea, la parte più esterna dell'occhio, rendendo più suscettibili a tali infezioni». La specialista sottolinea l'importanza di lavarsi regolarmente le mani, e sucggerisce un metodo alternativo per dare sollievo agli occhi anziché strofinarli: «Prendi un fazzoletto pulito da usare per pulire l'area».

