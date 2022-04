Stanchezza di primavera, il segreto in questa vitamina

Siete vittime della stanchezza di primavera? Col cambio di stagione non è così inusuale vivere dei periodi in cui ci si sente spesso stanchi, spossati, privi di forze. D’altronde non siamo dei robot, quindi è normale avere delle fasi di down. Ma a tutto c’è rimedio. In questo caso specifico il segreto sta in una vitamina. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> LA VITAMINA C PUO' ANCHE DIVENTARE TOSSICA, COSA SI RISCHIA

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA