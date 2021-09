Soffri di ipertensione? Questa bevanda naturale da fare in casa riduce la pressione alta

Soffri di ipertensione? Purtroppo si tratta di un problema che riguarda tante persone. La pressione alta è un campanello d’allarme che può portare a gravi problemi cardiaci, quindi è importante contrastarla. La pressione sanguigna aumenta quando i vasi sanguigni si restringono sempre di più. La quantità di sangue trasportato al corpo diminuisce e questo mette a dura prova il cuore. Ecco perché è importante prendere alcuni accorgimenti per evitare che ciò accada. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> COLESTEROLO, L’ERRORE CHE NON SAI DI COMMETTERE A CENA: ECCO L’ORARIO GIUSTO PER MANGIARE

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA