Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Così Hannah Gilbert ha descritto in poche parole iche la affliggono durante la. La donna ha deciso di raccontare la sua esperienza per dimostrare a tutti che ilnon è una scusa, o un modo per denigrare il gentil sesso, ma unache in alcun casi rischia di avere anche gravi conseguenze.«Mi sento come se dentro di me ci fossero due persone: quella normale solo una volta al mese e che si nasconde nell'ombra e l'altra nelle restanti tre settimane al mese che mi trasforma completamente», ha spiegato la giovane mamma al Mirror . Le donne colpite da questo disturbo hanno un'anomalia genetica che le rende più sensibili agli estrogeni e al progesterone, ormoni rilasciati in grande quantità poco prima dell'arrivo delle mestruazioni.Questa sindrome causa molti problemi nel normale svolgimento delle attività quotidiane: «Improvvisamente vieni colpita da tante emozioni estreme: rabbia intensa senza motivo, depressione e ansia estrema, oltre a insonnia e sogni vividi», racconta. Hanna ha iniziato ad avvertire i primi disturbi all'età di 14 anni, ma solo dopo molti anni i medici sono stati in grado di fare una diagnosi corretta. Anni in cui la donna è stata molto male ed è persino arrivata a tentare il suicidio in più di un'occasione.Oggi la donna è moglie e madre ed è in cura. Il supporto psicologico e farmaceutico l'hanno aiutata a gestire la sindrome premestruale, ma Hanna ha voluto raccontare la sua storia per invitare tutte le donne che sentono che qualcosa non va in loro a non vergognarsi e a insistere perché si può, e si deve, stare meglio.