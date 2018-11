Si tiene in piedi una relazione anche per non far soffrire il partner

Sabato 3 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ma se l'amore finisce, perché c'è chi continua a non rompere il rapporto di coppia? Un nuovo studio fa emergere un fattore tutto particolare: l'altruismo. In sostanza, si pensa che l'altro possa aver bisogno di mantenere in piedi questa relazione. Dunque, per porre fine ad un rapporto d'amore non si considerano solo i propri desideri, ma anche quelli degli altri. Ad arrivare a questa conclusione sono stati gli studiosi canadesi e statunitensi, in un lavoro che è stato pubblicato sul Journal of Prsonality and Social Psuchology.Una ricerca precedente aveva mostrato che il tempo, le risorse e le emozioni investite possono essere fattori capaci di portare a decidere di porre fine a una relazione. Altri studi dimostrano anche che una persona può scegliere di rimanere in un rapporto insoddisfacente se l'alternativa (come quella di restare soli o avere a che fare con nuovi partner disponibili) sembra meno attraente. «In quei casi decidere di rompere o continuare con forza la relazione era basato sull'interesse personale» ha detto Samantha Joel, autrice principale dello studio e docente di Psicologia dell'università dell'Utah.Ma il nuovo studio mostra la prima prova che le decisioni su una relazione insoddisfacente possono coinvolgere una componente altruistica.