"Mia moglie non vuole fare sesso con me dopo la separazione": il racconto finisce sul web

Sulla nota rubrica di consigli "Dear Deidre" del tabloid britannico "The Sun" è stata pubblicata la lettera di un giovane uomo di 29 anni, che è tornato insieme alla moglie 28enne dopo una separazione."Mia moglie - spiega il lettore - rifiuta ilcon me e di condividere lo stesso letto. Probabilmente vorrebbe essere single e pensare a se stessa. Siamo tornati insieme per il bene di nostro figlio di quattro anni, ma le cose non vanno bene""Mi piace l'idea di avere una famiglia unita e svolgere le attività della quotidianità, ma ho il sospetto che lei non voglia fare alcuno sforzo. Sono trascorsi cinque mesi e non siamo ancora andati a letto insieme, lei dice di aver bisogno di tempo. Dovrei lasciar perdere?", chede infine.