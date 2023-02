Rome Revision Shoulder Arthroplasty: tanti medici e volti noti della tv hanno partecipato alla presentazione

Tornato venerdì 3 febbraio il Rome Revision Shoulder Arthroplasty, un congresso medico che vede la presenza dei più importanti esperti nazionali e internazionali (USA, Australia ed Europa) e che analizzerà i progressi sulla chirurgia della spalla, in particolare la chirurgia delle revisioni delle protesi di spalla che falliscono. La faculty sarà composta da 50 chirurghi della spalla di fama internazionale, tra cui Robert Tasjan e Jay Keener, Alex Castagna, Lionel Neyton, Giovanni Di Giacomo, Giuseppe Porcellini, Francesco Franceschi. Negli ultimi dieci anni ci sono stati progressi straordinari, sia riguardo i materiali che costituiscono le protesi, sia la modalità e la tecnica d’impianto. La realtà virtuale viene sempre di più utilizzata durante gli interventi, con simulazioni in ologrammi che permettono di eseguire prima della procedura chirurgica un intervento virtuale. Inoltre, grazie proprio alle nuove tecnologie, si assiste a un aumento della chirurgia di revisione dei primi impianti che sono stati eseguiti negli anni passati, quando la tecnica non era così accurata o perché gli impianti erano falliti per problemi del paziente. Come nei due precedenti congressi, organizzati nel 2019 e 2021, la città di Roma ospiterà alcuni tra i migliori specialisti della spalla, circa 50 chirurghi di fama internazionale, che si ritroveranno presso l’Aula Magna dell’ateneo Unicamillus di Roma, la nuova facoltà di medicina e chirurgia internazionale che si sta sempre più affermando per la qualità degli studi.

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE BENEFICA ASAP

La sera di venerdì 3 febbraio, durante la serata di gala della faculty, presso la Lanterna di Fuksas in via Tomacelli 157 a Roma, verrà ufficializzata la nascita della nuova associazione ASAP (Associazione Solidarietà Anziano Post-Traumatizzato), senza scopo di lucro, e dedicata all’anziano post-traumatizzato, che tocca il tema, sempre più ricorrente, del ritorno a casa dei pazienti anziani, che però non hanno un’assistenza domiciliare adeguata, per mancanza di soldi o di parenti. L’associazione senza scopo di lucro ASAP, Associazione Solidarietà Anziano Post-traumatizzato, ha l’obiettivo, non solo di raccogliere fondi, ma di sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica sul problema dei tanti anziani che subiscono dei traumi e che dopo il ricovero nei nostri ospedali, vengono riaccolti con difficoltà nelle loro famiglie o addirittura, vivendo da soli, non hanno la possibilità di riorganizzare il rientro in un ambiente domestico per motivi economici o logistici. Cerca di aiutare gli anziani in una società che corre molto velocemente, una società che avrà sempre più persone in terza età. È nostro dovere soffermarci a pensare ai bisogni dei più deboli. I bambini gridano i loro bisogni, urlano piangono e non possiamo non sentirli. Gli anziani non gridano, rimangono in silenzio e questo silenzio spesso non è ascoltato perché non è rumoroso. L’Associazione ASAP è nata ed è stata ideata dal professor Francesco Franceschi, primario ortopedico dell’ospedale San Pietro-Fatebenefratelli di Roma e professore dell’UniCamillus, proprio per aprire il cuore a tutti e sentire il rumore silenzioso dei nostri anziani, delle nostre madri, dei nostri padri, i noi di domani.

Tanti medici e volti noti della tv hanno partecipato l’altra sera alla presentazione di un’associazione benefica che si occupa di aiutare gli anziani, dopo i traumi. Chi c’era? Sul roof in centro progetto da Fuksas, si sono ritrovati da Gianni Rivera al conduttore tv Roberto Giacobbo, dall’attore Ninetto Davoli a Stefania Orlando, Nadia Bengala con il compagno Alessandro Stocchi, a Miriana Trevisan, accompagnata dal pr Rocco Corsano. A fare gli onori di casa il presidente dell’associazione benefica Asap, Francesco Franceschi, primario dell’ospedale San Pietro e professore all’UniCamillus.

Presenti il presidente dell’ordine dei Medici di Roma Antonio Magi, la giornalista del Tg5 Cesara Bonamici, Isabella Romano del Tg1, l'imprenditrice Barbara Mezzaroma, Marzia Caltagirone, l’economista Azzurra Rinaldi con il marito Luca Agliocchi, l'ex vicedirettore Rai Gianfranco Comanducci e tanti luminari dell’ortopedia, giunti a Roma da tutto il mondo per partecipare ad un convegno che si era svolto in giornata. Per tutto loro una cena con paste varie, polpettine all’arancia, porchetta, cicoria e babà.

