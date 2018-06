Usa le sue secrezioni vaginali per creare un profumo: «La mia vita è molto cambiata»

Sono un accessorio indispensabile per la maggior parte delle persone, sia donne che uomini, ma quasi tutti li applicano nel modo sbagliato: spruzzare isui, per poi, è un'abitudine ben radicata ma che andrebbe evitata.No, state tranquilli: non c'è nessun rischio per la salute. A essere compromessa, però, è l'efficacia del profumo. Tutti coloro che utilizzano le fragranze tendono a spruzzarle sui, per poi strofinarli, ma in questo modo, subito dopo la spruzzata, le, cioè le molecole più delicate che contraddistinguono proprio il profumo, vengono soffocate e l'viene accelerata. Come riporta Gioia , per far durare di più il profumo è sufficiente spruzzarlo sui polsi equesti l'uno contro l'altro per qualche secondo, senza strofinarli. In questo modo, le molecole delle note di testa restano intatte e la fragranza si conserverà meglio e più a lungo. C'è però anche un altro trucco per far durare di più il profumo: prima di spruzzarlo, applicate un po' disulla pelle. La crema farà da collante per il profumo e consentirà alla fragranza di mantenersi meglio durante tutto l'arco della vostra giornata.