Plank, nuovo record mondiale di durata: più di otto ore. Lo ha stabilito un 62enne

George Hood @trainer4663 attempts final GWR for "Lingest Male Plank". But that's not all! A spectacular encore finish will exceed expectations. A must see transformation! Game On! @simplycathryn #worldrecordattempt pic.twitter.com/SMogAlAM7l — George E. Hood (@trainer4663) February 15, 2020

George Hood @trainer4663 launches media campaign in Tampa, FL with various media outlets including @mysuncoast @mysuncoastview in Sarasota. Hood is doing his final GWR for "longest male plank" in a charity event on Feb 15th in Chicago. https://t.co/7zLMAduWyz — George E. Hood (@trainer4663) January 28, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una resistenza incredibile di oltre otto ore: c'è ufficialmente undi durata per un esercizio di. A stabilirlo non è stato un giovane sportivo, bensì unche, a dispetto dell'età, ha dimostrato di vantare un allenamento di livello assoluto.Il suo nome è, statunitense ed ex 'marine'. Nonostante l'età avanzata, quest'uomo si è sempre mantenuto in perfetta forma e, lo scorso sabato, è riuscito a stabilire un record mondiale che sarà davvero difficile superare. Per ben, il 62enne è rimasto in perfetta posizione da plank, polverizzando un record che durava da quasi quattro anni. Il precedente primato, infatti, apparteneva a Mao Weidong , giovane agente speciale della polizia cinese, residente a Pechino. Nel marzo 2016, Mao Weidong aveva stabilito un record assoluto, pari a 4 ore e 26 minuti. Un tempo clamoroso, ma pari a poco più della metà di quanto stabilito da. Il tutto è stato certificato in via ufficiale dal, dal canto suo, è riuscito ad andare oltre ogni limite, rimanendo per così tanto tempo in posizione plank e idratandosi grazie ad una bottiglia d'acqua con una cannuccia. A dargli la forza e l'energia necessaria per compiere una simile impresa ci ha pensato una lunga e ben studiata playlist musicale. «Due anni fa ero riuscito a durare addirittura 10 ore, ma non c'era alcun ente ufficiale a certificarlo», ha spiegato l'uomo, che ha deciso di donare tutti gli incassi dell'evento ad un'associazione benefica che si occupa di malattie mentali.