Pharma Experience compie 35 anni: una serata evento per festeggiare con gli oltre 300 collaboratori

Per festeggiare i 35 anni dall’inizio del percorso che ha portato le Farmacie Pharma Experience ad essere una delle realtà più conosciute e centrali nel mondo delle farmacie, il titolare dott. Sergio Serraino ha deciso di celebrare l’evento con gli oltre 300 collaboratori che hanno fatto e fanno parte della famiglia e che contribuiscono quotidianamente al successo dell’azienda. Nel corso della serata saranno premiati i collaboratori su cui il gruppo può contare da più tempo, arrivando anche a festeggiare le nozze d’argento con rapporti che perdurano da oltre 25 anni.

Pharma Experience, le origini

Il gruppo Pharma Experience è un’azienda familiare di farmacisti che conta 10 farmacie distribuite su tutto il territorio di Roma ed è il gruppo di farmacie private più grande della capitale. Al centro della mission delle Pharma Experience ci sono il benessere e la completa soddisfazione dei clienti e dei collaboratori.

Il percorso che ha portato il dott. Sergio Serraino a creare una realtà così importante nell’ambito del mondo della farmacia è iniziato 35 anni fa quando lui e la sua famiglia si sono trasferiti a Roma acquisendo la prima delle 10 farmacie situata nel quartiere della Balduina. Il dott. Serraino ha sempre avuto una visione molto chiara di ciò che la Farmacie avrebbe dovuto essere e rappresentare per la popolazione: un polo di benessere dove i clienti si rechino non solo quando stanno male ma anche quando si sentono bene per poter stare meglio, prendersi cura di sé ed essere coccolati.

Il primo passo per raggiungere questo suo obiettivo visionario è stato lo spazio: la farmacia di Piazza Mazzini nel 2012 è diventata una delle farmacie più grandi, belle e moderne di Roma. All’interno di questo spazio rinnovato trovano una nuova dimensione anche la dermocosmesi e la fitoterapia, storicamente centrali nell’antico ruolo del farmacista e che finalmente vengono rimesse al centro di un concept tutto nuovo di benessere: la cura del corpo che passa anche dal prendersi cura di sé, dai piccoli gesti quotidiani che possiamo dedicarci, e dal ritorno alla natura con un’attenzione particolare ai preparati fitoterapici che possono aiutarci a rinvigorire il corpo, alleggerire lo stress, farci sentire meglio a 360°.

Pharma Spa

Nello stesso anno nasce la prima Pharma Spa, un centro benessere nel cuore pulsante della città in cui si legano le migliori e più efficaci tecnologie del mondo dell’estetica con i prodotti più attivi e innovativi del mondo della farmacia.

Ogni nuova sede viene ampliata e ristrutturata secondo i pilastri al centro della visione del gruppo: la bellezza delle strutture è parte integrante del nostro modo di coccolare i clienti che “devono percepire un’atmosfera di benessere ad armonia sin dal loro ingresso”. E così via a colori moderni, sistema musicale hi-fi Bose che accompagna il cliente nella sua experience all’interno della farmacia, luminosità e ritrovati di avanguardia tecnologica come gli ologrammi che danno l’impressione di essere immersi nella natura e i ledwall presenti all’interno e all’esterno che comunicano costantemente ai clienti tutte le novità e i servizi offerti.

