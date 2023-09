Patyka, il brand di cosmetici che unisce sensorialità ed etica: leader nel settore per l'utilizzo di materiali bio

di Redazione web

Al giorno d’oggi, dove un occhio di riguardo è sicuramente rivolto alla salvaguardia del pianeta e alla diminuzione dell’inquinamento in tutte le sue forme, i materiali bio sono certamente una scelta vincente. Anche nel campo della cosmesi. Proprio grazie all’unione di sensorialità ed etica, nel 2002, l’azienda di cosmetici bio, PATYKA è diventata una delle prime marche al mondo ad essere certificata biologica dall’organismo ECOCERT. PATYKA, però, ha una storia ben più lunga: nasce, infatti, negli anni '20 del '900, grazie a un farmacista parigino che formulò un elisir con oli essenziali e vegetali: l'Huile Absolue. Da quel momento in poi, l'azienda non si è più fermata e ha sempre cercato di essere innovativa e leader nel settore, tanto che, nel 2020 è arrivato un ulteriore riconoscimento: PATYKA è diventata una delle prime aziende con una missione concreta nel settore cosmetico. L'impegno di PATYKA nell'utilizzo di prodotti bio è evidente anche negli ultimi prodotti presentati dal marchio.

I nuovi prodotti di PATYKA

Oggigiorno, c'è questa fobia che attanaglia la società: la paura di invecchiare e vedere qualche ruga in più sul viso. Proprio per chi non vuole ricorrere ai celeberrimi ritocchini, ecco, quindi, che potrebbe tornare utile utilizzare i nuovi prodotti anti-aging di PATYKA. La gamma comprende: siero rimpolpante fondamentale, filler rughe istantaneo e il mascara lift pro-collagene ma le novità sono due, ovvero, il siero C3 perfection e la maschera rimpolpante pro-hyaluronic ed elisir notte rigenerante. Ad esempio, la maschera rimpolpante garantisce un effetto "pelle giovane immediato e duraturo", inoltre, rilassa i tratti grazie al componente Botox-Like Vegetale ovvero l'estratto di Acmella Oleracea. Il siero, invece, è perfetto per correggere tutte le irregolarità dell'incarnato e della pelle, grazie all'azione delle Vitamine A, C, E ed F presenti.

La crema rosa lift-illuminante e tonificante

Un altro prodotto che non dovrebbe mancare mai all'interno di ogni beauty case è sicuramente la crema da viso. Quella che offre PATYKA, ovvero, la crema rosa lift-illuminante e tonificante è davvero molto buona perché leviga, rassoda e ravviva la luminosità oltre a illuminare l'incarnato della pelle. Inoltre, questo prodotto previene l'invecchiamento cutaneo grazie ai componenti di Tarassaco bio ed Engelhardia che contiene al suo interno.

L'iconico siero rigenerante

Infine, uno dei prodotti più famosi del brand PATYKA è di sicuro il siero rigenerante Huile Absolue che è un mix esclusivo di 12 oli vegetali. Questo prodotto è ottimo perché nutre, protegge, rigenera e sublima la pelle donandogli grande luminosità. Il siero è adatto a tutti i tipi di pelle e può essere utilizzato sia per il giorno, sia per la notte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 16:03

