La pasta scotta fa ingrassare davvero? Ecco cosa succede al corpo quando la mangiamo e i rischi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’arrivo della bella stagione siamo più propensi a rimetterci in forma e eliminare del tutto i carboidrati dalla dieta potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione anche se fondata su basi sbagliate. Non consumare affatto un macronutriente così importante porta ad uno scompenso nel regime alimentare, dunque pasta e riso sì, ma con alcune chiare indicazioni da seguire per evitare altri chili di troppo dopo quelli già presi in queste settimane di quarantena. Attenzione in primis al grado di cottura della pasta: se è scotta fa ingrassare? La scienza ci viene in soccorso spiegandoci cosa succede all'interno del corpo quando mangiamo pasta troppo cotta e i rischi che corriamo.Foto@Kikapress/Shutterstock